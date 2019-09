La dura crítica de Carlos Melconian al gobierno de Macri: "No fue gradualismo, fue inacción"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian cuestionó al gobierno de Mauricio Macri aseguró que lo que se hizo en la gestión "no fue gradualismo, fue inacción".

"Quiero revitalizar el gradualismo para el futuro, porque en realidad lo de Macri fue inacción, no gradualismo. No es una cuestión de nombre ni de camiseta partidaria. Tenemos que salir de la grieta económica, basta de gradualismo, shock o keynesianismo. Eso quedó obsoleto", apuntó el ex funcionario macrista en una entrevista para Infobae.

El economista también señaló que para mejorar la situación financiera del país "lo más importante es decir la verdad sobre dónde estamos parados, aunque a la gente no le guste escucharlo".

Aunque a la vez reconoció que "después tenés que arreglarlo, más allá de tener un poco más de tiempo por reconocer los problemas heredados".

"La cuestión central es cómo utilizás el instrumental para tener un buen diagnóstico y dejar atrás la estanflación. Hay que discutirlo sin camiseta ni ideología. Hoy Argentina es un país descapitalizado y los procesos de distribución precisan que haya lo que distribuir", sostuvo.