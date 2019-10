La directora del FMI, Kristalina Georgieva, felicitó a Alberto Fernández por el triunfo

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, felicitó esta mañana al presidente electo Alberto Fernández por el resultado de las elecciones del domingo, cuando derrotó a Mauricio Macri por 48 por ciento de los votos frente al 40,4.

"Felicitaciones al presidente electo Alberto Fernández por su elección", expresó en su cuenta de Twitter Georgieva, la reemplazante de Christine Lagarde. La nueva titular del FMI aseguró además que espera trabajar con el flamante mandatario para "encarar los desafíos económicos de la argentina y promover el crecimiento inclusivo y sustentable que beneficie a todos los argentinos".

Congratulations to President-elect @alferdez on his election! We look forward to engaging with his administration to tackle #Argentina’s economic challenges and promote inclusive and sustainable growth that benefits all Argentines.