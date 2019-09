La deuda externa aumentó y llegó a casi U$S 300.000 milllones

La deuda externa aumentó por arriba del 8% en el segundo trimestre de 2019, desde una perspectiva interanual. La exorbitante cifra llegó a casi los U$S 300.000 millones, producto del proceso de toma compulsiva de créditos por parte del Gobierno.

De acuerdo al último informe del INDEC, durante ese período, el monto en valores nominales llegaba a los U$S 283.567 millones al finalizar, lo cual significó una aumento del 8,4% en comparación con el mismo período de 2018. En junio la deuda aumentó U$S 22.091 millones, respecto de los U$S 261.476 millones que registraba al final del segundo trimestre del año anterior.

LEA MÁS La calificadora Moody's anticipó una difícil situación económica para el 2020

El stock de deuda externa bruta total creció también en U$S 7.819 millones respecto del trimestre anterior, por el aumento de la deuda del Gobierno en U$S 6.248 millones y de las sociedades no financieras y hogares en U$S 2.319 millones.

En ese sentido, en el segundo trimestre la cuenta corriente registró un déficit de U$S 2.561 millones, explicado por los ingresos primarios, que presentaron un déficit de 5.305 millones, parcialmente compensado por un superávit de la balanza de bienes y servicios de U$S 2.666 millones y de ingresos secundarios, por U$S 79 millones.

Leve repunte de la economía previo a la devaluación

La actividad económica registró, en julio, una suba del 0,6% y acumula en el año una contracción del 2,1%, informó el INDEC. Las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica, que en julio completó un trimestre de indicadores positivos, marcaron que respecto del mes anterior, el indicador subió 1,2%. Se espera que, tras la megadevaluación, la perspectivas se contraigan por el impacto en las distintas ramas de la actividad.