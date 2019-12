La deuda creció más del 8% y llegó a los U$S 276.686 millones en el tercer trimestre

A pesar de que el gobierno de Cambiemos haya llegado a su fin, las noticias por su mala gestión económica no paran. El último informe sobre la balanza de pagos arrojó un incremento mayor al 8% en la deuda externa.

Según el Indec, la deuda externa a valor nominal llegó en el tercer trimestre del año a U$S 276.686 millones y creció 8,3% respecto de igual período del 2018. El dato surgió del informe del Balance Pagos, que también arrojó una caída de U$S 14.823 millones en ese mismo lapso.

El pasivo externo bajó 0,5% respecto de los U$S 255.490 millones de diciembre del 2018, lo que equivalió a una reducción nominal de U$S 1.241 millones en el año. Sin embargo, en la comparación con el tercer trimestre del año anterior, la deuda creció en U$S 21.196 millones.

Si se toma como parámetro a diciembre de 2015, el paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada dejó como saldo una suba del 67,1% para la deuda externa en apenas cuatro años de gestión.

En otro aspecto, en el tercer trimestre de 2019 la cuenta corriente registró un déficit de U$S 1.052 millones, explicado por los ingresos primarios, que presentaron un déficit de U$S 4.281 millones parcialmente compensado por un superávit de la balanza de bienes y servicios, (US$ 3.003 millones) y de ingresos secundarios (US$ 226 millones).