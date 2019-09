La chicana de Gioja que se le volvió en contra a Macri: "Nos van a mandar la factura de la fiesta"

El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, lanzó una picante chicana contra el gobierno de Mauricio Macri en referencia al argumento de "pagar la fiesta" que usaron constantemente durante la gestión.

"Nos van a mandar la factura de la fiesta. La fiesta la hicieron ellos y la tenemos que pagar nosotros. Igual creo que no tienen nada claro porque no tienen plan, es todo improvisado", disparó el ex gobernador sanjuanino en declaraciones a Futurock.

La picante frase de Gioja fue en alusión al proyecto de ley que el macrismo enviará al congreso para ampliar los plazos de pago de deuda, tal como lo anunció el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, la pasada semana. La iniciativa iba a ingresar el pasado viernes, pero fue demorada ya que el funcionario tenía planificada un visita a la casa del poder legislativo para este miércoles, que finalmente fue suspendida.

"El proyecto iba a ir al Congreso la semana pasada, después lo suspendieron y argumentaron que como Lacunza -que ya estaba invitado de antes- iba a ir a la comisión se veía ahí. Pero después también suspendieron eso. Como todavía está quien fue presidente del bloque, le habrá dicho: 'No vayas'", apuntó el diputado en referencia al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.

Al tiempo que reveló que "no hubo comunicación" con el ejecutivo y resaltó: "Estamos en bolas. No sabemos qué es lo que van a mandar porque no dan la cara".