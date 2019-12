La chica que le pidió ánimo a Alberto Fernández por Twitter aprobó su examen

Una joven estudiante le escribió en Twitter al presidente electo, Alberto Fernández, que no quería presentarse a rendir su examen final porque no llegaba a estudiar y le pidió que le enviara un saludo para presentarse. Así lo hizo y finalmente, la chica aprobó su final.

“Querido @alferdez rindo el lunes y estoy por largarme a llorar porque no llego. Un saludo tuyo y me presento como guerrera”, le escribió Agustina Sosa al futuro mandatario.

Estudia y preséntate!!! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar. ✌🏻 https://t.co/VD0GYKMzXQ

Alberto Fernández al leer el mensaje le respondió con ánimo y entusiasmo que se presentara ese lunes: “Estudia y preséntate!!! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar”.

Ahora, la joven estudiante confirmó en su cuenta de Twitter que se presentó como le había prometido al futuro presidente y aprobó: “Sin dormir, después de un finde muy difícil pero con la alegría de haber aprobado (7)”.

Sin dormir, después de un finde muy difícil pero con la alegría de haber aprobado (7). No me iba a presentar pero @alferdez me dijo lo que importa: “siempre hay que luchar”. Gracias por el apoyo. A defender la educación pública SIEMPRE #GraciasAlberto pic.twitter.com/pb6PTIo0L6