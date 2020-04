La CGT salió a apoyar al impuesto a las grandes fortunas

El secretario General de la CGT, Carlos Acuña, habló en El Destape Radio sobre la situación de los trabajadores en medio de la pandemia del coronavirus y admitió que apoya el impuesto a las grandes fortunas:"Estoy totalmente de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas. Es una forma de hacer justicia".

Además, el dirigente señaló que quiere que "los compañeros estén bien" y "que el Gobierno colabore para que las empresas puedan volver a producir como antes pero principalmente que no se suspendan compañeros, ni los despidan, ni les bajen sueldos".

"Desde marzo hubo aumentos terribles para los bolsillos de los trabajadores", sostuvo Acuña sobre los aumentos de precios en alimentos desde que se desató la crisis.

"El barril de petróleo va para arriba, abajo, el costado, pero la nafta siempre sube"

Carlos Acuña es el secretario General del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio. Ante la caída del precio del barril de petróleo, el dirigente sindical manifestó que "cuando sube el barril de petróleo sube la nafta y cuando baja el barril de petróleo sube la nafta: siempre sube" :"El barril de petróleo va para arriba, abajo, el costado, pero la nafta siempre sube".

Acuña admitió que hay estaciones de servicio que venden el 50% y otras que venden el 15% del combustible, teniendo en cuenta la poca circulación de gente debido a la cuarentena obligatoria: "En promedio estas en un 30%".

En este sentido, Acuña afirmó que "en las estaciones de servicio no estamos negociando ninguna quita, ni suspensiones ni despidos" y destacó que "la nuestra es una actividad esencial, donde los compañeros tienen que estar arriesgándose frente al virus y lo menos que hay que hacer es respetarles los sueldos".

Asimismo, aseguró: "A las empresas petroleras no les fue mal. Vendieron bien, los precios subieron como querían las empresas. Y en esta tienen que poner algo".

"Yo plantee que cuando haya ganancias las repartan, que cuando les fue bien no repartieron las ganancias y ahora van a repartir las miserias", sostuvo el dirigente y agregó: "Nosotros no nos llevamos las ganancias que se llevaron las empresas petroleras con el gobierno anterior y no tenemos porqué compartir la miseria".

"En líneas generales los estacioneros son buena gente, son trabajadores e hicieron su sacrificio para tener su estación de servicio", concluyó.