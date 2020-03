La buena noticia en medio del coronavirus: el gobierno de Alberto Fernández planchó la fuga de dólares

En un cambio sustancial respecto al modelo económico anterior, el Gobierno logró contener la fuga de capitales, un elemento crucial durante la crisis de 2019. Del pico de egresos de agosto del año pasado, el último reporte oficial arrojó un éxodo de apenas U$S 114 millones.

De acuerdo al último balance cambiario publicado por el Banco Central (BCRA), la fuga de capitales de febrero trepó a U$S 144 millones. En agosto de 2019, el macrismo permitió que la cifra llegue a los U$S 5909 millones, récord durante su gestión.

📊 La semana pasada el BCRA publicó los datos del Balance Cambiario del mes de febrero.



Gracias a la administración de cambios en el último trimestre se paró en seco la fuga de capitales, que había aumentado fuerte en el último bienio. pic.twitter.com/LQmrYXLNP6 — Sergio Chouza (@SergioChouza) March 23, 2020

Desde octubre del año anterior, la salida de activos descendió en forma considerable. En ese mes se había estimado un monto de U$S 4125 millones, que bajaron a U$S 144 millones en el inicio de 2020.

Según el informe, en febrero “ las entidades y sus clientes compraron U$S 185 millones y U$S 75 millones, respectivamente, que fueron cubiertos por las ventas netas del BCRA por U$S 260 millones”

“Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por U$S 639 millones”, añadió el documento de la entidad que preside Miguel Pesce.