La ANMAT prohibió un helado Great Value por tener una bacteria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología decidió prohibir la comercialización y el consumo de tres alimentos en todo el territorio nacional.

Según el Departamento de Bromatología de Bahía Blanca, la Crema helada sabor frutilla, vainilla y de chocolate Postre Tricolor, marca Great Value tiene la bacteria "Listeria monocytógenes en 25g". Por este motivo, la ANMAT considera procedente que los consumidores de todo el país que hayan comprado o tengan en su poder el producto de los lotes mencionados, que se abstengan de consumirlo, y a quienes expendan los lotes del producto, que cesen la comercialización.

Por otro lado, la ANMAT registró que la "Mermelada de Arándanos, Libre de Gluten, marca La Tranquilina, RNPA Exp. 16-006087, RNE 16-000488” y “Mermelada de Pera light, sin azúcar agregada" no cumpliría con la legislación sanitaria vigente: no cumple con el Artículo 1383 del CAA por presentar impreso en el rótulo el símbolo obligatorio de Alimento Libre de Gluten cuando no está denominado como tal y no se declara la lista de ingredientes un conservador (Sorbato de Potasio), por lo tanto, se trata de un producto adulterado.

Además, decidieron asistir al supuesto elaborador para verificar si el establecimiento se encontraba habilitado, a lo que informó que la razón social “Estancia La Tranquilina” es inexistente, por lo tanto, resulta ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal. Fue prohibida la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional.

En cuanto al paté, la ANMAT decidió prohibir la comercialización en todo el territorio nacional, excepto en la provincia de Rio Negro. Se trata de los productos: “Pate de salmón a la crema”, “Salmon en aceite con alcaparras y almendras ahumadas”, “Pate de Cordero al vino blanco y romero”, “Salmon ahumado en aceite”, “Trucha en aceite con pimienta y limón”, “Pate de trucha con champignones”, “Pate de ciervo con hongos del sur”, “Trucha ahumada en aceite con castañas tostadas” todos marca Granjas Patagónicas, Peso Neto 80 gr., Elaborados por Granjas Patagónicas SRL.