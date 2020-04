La advertencia de Roberto Navarro: "O los ricos la ponen en grande o los trabajadores van a salir solos a las calles"

En su editorial en El Destape Radio, Roberto Navarro destacó que, hasta el momento, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, logró convencernos de quedarnos y está salvando miles de vidas. Sin embargo, hay una presión constante para que esto cambie y se levante la cuarentena al costo de miles de vidas.

"El Gobierno no puede mantener a toda la sociedad adentro sin ningún costo", afirmó Navarro y sostuvo que "las decisiones las debe tomar el Gobierno buscando la mejor tranquilidad para toda la sociedad y no el beneficio de unos pocos".

El conductor consideró que, gracias a la ayuda de ciertos medios, puede llegar a suceder que la gente comience a salir a las calles: "Esos medios son los emergentes de la plutocracia: el gobierno de los ricos" ."No es la primera vez que esta plutocracia, que en este momento no está en el Gobierno pero no quiere decir que no tengan poder, avanza sobre los argentinos. Ahora lo que hacen es presionar para que la gente salga", expresó Navarro.

El Gobierno debe darle respuestas a los trabajadores con algo más que el Ingreso Familiar de Emergencia, considera Navarro, y debe ser quien administre los tiempos: con habilidad, inteligencia y eficacia.

En este sentido, el conductor destacó la importancia del rol del estado y de la redistribución: "Solo se puede administrar la escasez con redistribución". "Hay que suspender los privilegios del capitalismo durante la pandemia y empoderar al Presidente para que tome esas decisiones", continuó diciendo.

"Llegó la hora de compartir lo que tienen, son tiempos de compartir lo poco que hay y para eso hay que cambiar los valores", afirmó Navarro y finalizó su editorial: "O los ricos la ponen en grande o los trabajadores van a salir solos a las calles, y esa es una decisión política que hay que tomar pronto".