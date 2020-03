Kicillof habló de las definiciones del FMI sobre la deuda argentina: "No tiene precedentes"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, valoró la nueva postura del Fondo Monetario Internacional, que aseguró hace semanas que la deuda pública del país "no es sostenible". "El comunicado del Fondo tiene una importancia muy grande", aseguró Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la última presidencia de Cristina Kirchner. "Lo que dijo el FMI es que (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal dejaron una deuda impagable", afirmó en El Destape Radio.

Según el gobernador de la Provincia, este hecho del FMI "no tiene precedentes". "El Fondo tiene una fuerte responsabilidad en este endeudamiento". Agregó: "Es importantísima la palabra del FMI, no porque le demos una entidad sino porque participó en este proceso de endeudamiento". Kicillof aseguró con respecto a lo que fue Cambiemos: "No hicimos una campaña de promesas y marketing".

Hace dos semanas, luego de la primera misión técnica en la Argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que la deuda pública del país "no es sostenible" y reclamó una "apreciable" quita a los acreedores privados.

La contundente definición del Fondo fue publicada en el comunicado oficial del cierre de la misión en el país. El organismo reclamó una "operación de deuda definitiva", o sea, una reestructuración única y profunda.

El Fondo sentenció: "En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda", que para el Fondo debe ser de buena fe.

El comunicado del FMI recalcó, en tanto, que las negociaciones que encabezaron los enviados del organismo con el ministro de Economía fueron "productivas", específicamente en lo referido a "los planes y políticas macroeconómicas" del Gobierno. Uno de los reclamos del staff del Fondo en el pasado -y de los acreedores privados- era la falta de detalles y precisiones sobre un plan económico coherente y prudente sobre la lucha contra la inflación, con supuestos de crecimiento, balances fiscal y comercial, y sobre el tipo de cambio real. Algunos de esos números, ausentes en la presentación de Guzmán en el Congreso, parecen haber sido hallados por la misión en Buenos Aires. Aunque nada se mencionó en el comunicado sobre reformas estructurales para impulsar inversiones y exportaciones, y el futuro del control de capitales.

Por otra parte, Kicillof analizó los primeros meses de su gobernación, y describió sus medidas iniciales como "un shock de gestión en una situación complicada para atender las emergencias las urgencias y también para trabajar en las prioridades que marcamos durante la campaña"."En los últimos 4 años los recursos quedaron diezmados y, al mismo tiempo, tenemos las situación de la deuda que, hasta que no esté encaminada, se establece como una etapa previa a resolver", añadió.