Jumanji: The next level estrena su trailer final

Star Wars: El Ascenso de Skywalker no es la única aventura épica que llegará este diciembre a los cines de Estados Unidos. Jumanji: The Next Level (2019) se prepara para hacer lo mismo y hoy se lanzó el trailer final de esta secuela.

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black vuelven a ponerse en la piel de personajes de videojuegos, pero esta vez tendrán personalidades un poco diferentes a las de la primera parte. Danny DeVito y Danny Glover se suman al elenco y un caballo parece tener mucho protagonismo. Nuevos escenarios, nuevos personajes, nuevos desafíos.