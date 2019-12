Juan Román Riquelme reveló que Mauricio Macri lo llamó "preocupado" por las elecciones en Boca

El ídolo máximo de la historia de Boca, Juan Román Riquelme, confirmó que el presidente Mauricio Macri lo llamó para que se sumara al oficialismo.

En una extensa entrevista con Jorge Rial, el candidato del Frente Identidad Xeneize enumeró cómo fueron sus reuniones con Daniel Angelici y reveló el llamado que recibió del jefe de Estado saliente.

"Me reuní con Angelici hace nueve meses en Don Torcuato, hablamos durante dos o tres horas con él y Gribaudo. Me acuerdo que ese día me dijo: 'Tengo un museo y me gustaría tener tus botines. Les dije que iba a atender a otros candidatos. Yo no lo llamé nunca más porque la decisión que tomé fue no estar con ellos", contó Román.

Esa afirmación también incluyó una respuesta a Angelici, quien había hecho alusión a los famosos botines. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la conversación que mantuvo con Macri.

"Me llamó por teléfono el presidente de mi país. Me dijo que estaba preocupado por nuestro club y le dije que tenía que reconocer que estaba preocupado por el club para llamar desde el lugar que ocupa, pero yo lo quiero un poquito más", afirmó. Y agregó: "Me dijo 'tenés que hablar con Daniel' y yo le dije que con Daniel no me siento. Él me dijo que entonces yo mandara a mi Daniel y el mandaba al suyo". En respuesta a quién era su Daniel, el ex futbolista señaló a su representante Daniel Bolotnicoff.