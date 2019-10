Juan Grabois desmiente las acusaciones de Patricia Bullrich: "Es mentirosa o inútil"

El dirigente social, Juan Grabois, salió al cruce tras las declaraciones de Patricia Bullrich que involucró a la CTEP en los incidentes en el Consulado días atrás.

Grabois postura contra el Gobierno y calificó a Patricia Bullrich "de mentirosa o inútil", porque, dijo, "me acusa de delitos que jamás denuncia ante la Justicia, algo que es muy grave por el rango que tiene como funcionaria pública".

En diálogo con Radio La Red AM 910, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), agregó: “Si no fuera una cuestión con cierta gravedad institucional, me daría gracia. Porque yo debería estar preso si es cierto todo lo que ella dice".

En ese sentido, señaló que la ministra "está en campaña” y agregó: “Fijate qué paradoja. Macri, que tiene un voto fuerte del antiperonismo, pone en la campaña a dos peronistas: Por un lado a Miguel Ángel Pichetto, que es un 'kirchnerista arrepentido de hace un ratito', porque estuvo 12 años siendo el adalid en el Congreso. Y a Patricia Bullrich, que es una militante de la juventud peronista de los 70, ahora panquequeada en experta en represión, no en Seguridad. Porque la verdad es que no ha resuelto el tema de la inseguridad de la gente común".

Novaresio, por otro lado, quiso saber si aceptaría un cargo en un posible gobierno del Frente de Todos, algo que Grabois descartó de manera categórica: "No hay ninguna posibilidad de que sea funcionario de Alberto, no creo que ese sea mi rol”.

“Con el próximo gobierno lo que nosotros esperamos es que se cumpla con la Emergencia Alimentaria, que resuelva la provisión de alimentos a la población y en una recomposición del bolsillo de los trabajadores y los jubilados de la Argentina”.

Con respecto al tuit de Bullrich, quien lo acusó de participar de los incidentes en el Consulado de Chile en nuestro país, Grabois afirmó: “Me acostumbré a recibir este tipo de mentiras, pero me parece más un abuso de autoridad burdo, de un gobierno decadente que hizo un desastre en la economía y que quiere que se hable de cualquier cosa antes que hablar del sueldo a los argentinos”.

El dirigente social resaltó que “en ninguna movilización que organizamos nosotros hubo un solo disturbio. Creo que una de las razones por las que la Argentina va a tener una transición democrática institucional y ordenada es por la existencia de los movimientos sociales, que de alguna manera transforman la bronca y el descontento en organización comunitaria, en trabajo, en una perspectiva constructiva hacia adelante, todo lo contrario de lo que ellos dicen".

Por último, Grabois, se refirió a la importancia del acto eleccionario de este domingo 27 y señaló: “La única preocupación que tengo es que el oficialismo haga trampa, como la demora con el escrutinio en las PASO, y por eso les digo a los simpatizantes del Frente de Todos que hasta el último minuto estemos promoviendo nuestro repudio a este gobierno y sigamos a cara de perro con la fiscalización. Y que los resultados estén en tiempo y forma".