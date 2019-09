Juan Acosta se muestra lejos del macrismo y elogia a Alberto Fernández

El humorista Juan Acosta se muestra alejado del gobierno de Mauricio Macri y comienza a ver con buenos ojos al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, a quien elogió y aclaró que le cae "bien".

"No me importa a mi si es Macri o Alberto. Creo en la república, creo en la democracia. La alternancia es lo mejor que le puede pasar a una democracia, me parece interesante", aseguró el actor que apoyó a ultranza a Macri durante tres años.

Y añadió: "Así como Macri no cumplió un montón de cosas, igual creo que Alberto es una persona honesta, sincera, que no chorea. Me cae bien".

Acosta ya había dado un paso de lejanía de Macri cuando aseguró que si Alberto Fernández gana las próximas elecciones presidenciales, él tendrá “más laburo”.

El humorista también reconoció: “A mí el macrismo no me da laburo. Hice un trabajo para el museo del humor y se dijeron muchas cosas, se distorsionan las cosas. Yo creo que con Alberto, hasta por una cuestión de piedad, quizás me va a llamar".