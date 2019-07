José Urtubey: "No hay que ir contra los derechos de los trabajadores"

El dirigente de la Unión Indistrial Argentina (UIA), José Urtubey, marcó su postura contra los despidos y señaló que "no podemos ir contra los derechos de los trabajadores como pasó en los 90. Hay que incorporar derechos". Del mismo modo, señaló que "la UIA no tiene una postura institucional sobre la reforma laboral. Mi postura es que Argentina tiene que encarar una normativa sobre el empleo".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el industrial salteño contó que forma parte del grupo de empresarios: “Hay como 250 integrantes. No me considero alineado al Gobierno y estoy". Y enfatizó: "Que haya que eliminar indemnizaciones no salió del grupo del Whatsapp. No hay que ir contra los derechos de los trabajadores". "Los problemas de la economía son por el mal manejo de la macroeconomía, no culpa del sector productivo ni trabajador", refirió.

En el plano económico, Urtubey planteó que "el sector industrial sigue complicado y las mejoras que dice el Gobierno no se ven en la economía real" y destacó que "en términos de la economía real, con este modelo económico no puede mejorar la situación del sector industrial". En el mismo sentido, advirtió que "Necesitamos federalizar el crédito, una reforma impositiva para bajar la presión tributaria, bajar las retenciones a exportaciones industriales".

"La UIA es aséptica. Vamos a reunirnos con cada una de las fórmulas", concluyó.