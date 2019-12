José Luis Espert criticó a Donald Trump por castigar a la Argentina y sorprendió a todos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que volverá a imponer aranceles contra el aluminio y el acero proveniente de la Argentina y Brasil debido a la "masiva devaluación" de ambas monedas y Espert salió a criticarlo.

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense a través de un mensaje en la red social Twitter, en el que anuncia que las medidas serán impuestas también contra los productos provenientes de Brasil.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....