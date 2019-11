Jorge Rial vinculó a Nicolás Wiñazki y Silvia Mercado con "operaciones mediáticas" y ahora apuntó contra Daniel Santoro

El periodista Jorge Rial le respondió a su colega, el macrista Nicolás Wiñazki, por las acusaciones en su contra como reacción a la denuncia que hizo en "Es con Dady" (El Destape) y lanzó un durísimo comentario sobre Daniel Santoro y su vínculo con los servicios de Inteligencia.

El conductor de Intrusos recogió el guante de las repetidas acusaciones de Wiñazki en su contra por sus vínculos comerciales y cuestionó la postura defensiva de su colega.

"No entiendo por qué les agarró el pánico si lo conté como anécdota. Es más, después de esto hablé 500 veces con Wiñazki, no hay rencor. Además sé que él no fue, que lo usaron", resaltó.

Al tiempo que disparó: "Hay una generación de jóvenes periodistas que creen que el periodismo de investigación es agarrar todo lo que viene y publicarlo cuando entra en tu relato".

En ese sentido, Rial consideró que "por eso a Santoro le pasa lo que le pasa" y sostuvo que "tiró por la borda todo el prestigio que tenía de periodista"y termina siendo casi un servicio de Inteligencia".