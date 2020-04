Jorge Rial se sinceró y dijo lo que piensa de Eduardo Feinmann: "A veces me dan ganas de sacarlo de la pantalla"

Jorge Rial dio a conocer su opinión sobre Eduardo Feinmann y fue contundente. En primer lugar, el conductor de Intrusos respondió a preguntas de sus seguidores y, cuando le consultaron lo que pensaba de Feinmann, respondió que "le cae bien" pero que difiere en su forma de hacer periodismo.

“Feinmann, para mí, yo lo veo de dos maneras. Como tipo lo quiero mucho y lo conozco hace muchísimos años. De Radio 10 lo conozco, estoy hablando de la década del noventa", comenzó diciendo Rial y dijo: "Me cae muy bien, lo quiero, es un buen tipo y un buen profesional también, en eso no le puedo decir nada”.

Rápidamente, cambió de opinión y enumeró las diferencias que tiene con Feinmann en cuanto a la forma de ejercer su profesión:"En cómo encara la línea editorial, y... a veces lo puteo como me debe putear él a mí". "No me gustan un montón de opiniones que tiene ni el antiperonismo feroz que tiene, no me gusta la obsesión que tiene todo el tiempo con el kircherismo, o que hable de algunos hechos de corrupción y de otros no", admitió Rial.

"Esto lo hablo como espectador, pero como tipo, no tengo nada para decirle”, sostuvo Jorge en sus redes sociales y agregó: "Podemos discutir lineas periodísticas, pero nunca voy a hablar mal de él como persona".

Al día siguiente, Rial redobló la apuesta y durante su programa en América TV., admitió que a veces querría sacar a Feinmann de la televisión. “Después yo tengo un montón de diferencias con él cuando lo veo en pantalla. A veces me dan ganas de meter la mano y sacarlo”, aseveró.

Como justificación, expresó: “Es un personaje que exagera muchas veces, y yo también me enojo con él en pantalla”. Durante su programa, Rial se encargó de diferenciar a Feinmann con Baby Etchecopar: “Baby es otra cosa. A Feinmann sí lo banco". En este sentido, el conductor aseguró que lo que se ve en las pantallas es un personaje, no la persona real: "Con Tinelli y conmigo también pasa. Es un personaje lo que hacemos acá, no somos así las veinticuatro horas, afuera somos re copados".