Jorge Rial apuntó contra Luis Majul por su falta de independencia

Jorge Rial apuntó nuevamente contra Luis Majul. A través de un video en el que se ve al conductor de La Cornisa haciéndole una entrevista al comediante macrista Juan Acosta, el conductor de Intrusos deslizó que su colega carece de independencia para ejercer el periodismo.

En su cuenta de Twitter Rial compartió un momento editado por el usuario "@herezeq" en el que el actor le asegura al conductor de La Cornisa y 4 días que no hay nadie “que muestre las cosas buenas que hizo este Gobierno”.

“El periodismo no está para eso, porque no es su función durante ningún gobierno”, le contestó Majul a Acosta, pero cuando el humorista le responde a Luis que “él uno de los pocos que realiza periodismo independiente”, el video muestra a una escena del ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, estallando de la risa.

Rial compartió el video con una dedicatoria: "Arranquemos el día con el humor inteligente de Juancito".

Arranquemos el día con el humor inteligente 🤓 de Juancito. https://t.co/rpp5h6ydgM — JORGE RIAL (@rialjorge) September 6, 2019

Tras las elecciones primarias, Rial fue invitado a C5N y fue muy duro contra Majul por el descargo que hizo al conocer la abultada derrota electoral de Mauricio Macri: “no fue capaz de darse cuenta de los problemas económicos de gran parte de la población por culpa de los tarifazos y el ajuste”.

“Ni Majul ni ningún periodista puede decir que desconocía la realidad, la conocíamos absolutamente todos, pero lo que pasa es que estaban pendientes del pasado todo el tiempo, y no se puede estar pendiente del pasado todo el tiempo”, declaró el conductor de Intrusos.