Jorge Macri destrozó a Marcos Peña: "Hubiera puesto una persona con un poquito más de experiencia política"

Jorge Macri generó polémica con una declaración que hizo sobre la gestión de Marcos Peña durante los cuatro años del macrismo en el poder. En diálogo con Infobae se le preguntó si consideraba que Peña debía volver a ocupar un rol destacado en una hipotética futura gestión de Juntos Por El Cambio. La pregunta lo que incomodó un poco al intendente de Vicente López, quien buscó en su celular y respondió con una carita que tenía un cierre en la boca, haciendo alusión a que prefiere ni hablar.

Después de insistirle, el primo de Mauricio Macri admitió: "Sí, me la re juego. De Jefe de Gabinete hubiera puesto una persona con un poquito más de experiencia política".

Cuando se le consultó si considera que Peña no tiene experiencia, Macri respondió: "No del perfil que a mí me hubiera gustado. Ahora, lo quiero en mi equipo siempre".

Por otro lado, el entrevistado aseguró que piensa en la gestión de María Eugenia Vidal y "le sale una sonrisa". "Dejó más caritas sonrientes, aún en gente que no la votó", expresó Macri.

Además, evaluó la gestión del ex presidente y se diferenció de Durán Barba, afirmando que Mauricio Macri "no fue": "Sería berreta si nosotros como espacio político no aprovechamos la experiencia de los que por ahí no les tocó ganar pero tienen mucho para aportar".