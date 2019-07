Jorge Lanata: "Yo no agarro a un vegano y le meto un bife en la boca"

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata opinó del escándalo en La Rural, que involucró una protesta de veganos y la posterior reacción de los gauchos, y tomó postura en contra de los manifestantes.

"Yo no tengo nada contra los veganos. Lo que me molesta de los veganos es que me quieran obligar a que no coma carne. No me molestaría que me lo sugieran, que hagan campañas, que me distribuyan folletos, que salgan cantando por la calle. El problema es que se meten en mi casa, me arrebatan el plato y me ponen una lechuga", comentó el conductor, en su programa en Radio Mitre.

Y continuó: "Ahí me molesta porque yo no les hago eso, yo no agarro a un vegano y le meto un bife en la boca".

"Más allá de que los gauchos estuvieron desmedidos, los veganos no estaban en la puerta, no en la tribuna tratando de hablar con la gente, estaban en el medio del espectáculo. Y claro, reaccionaron mal. Pero hay un tema de formas que no es menor, es autoritario por parte de los veganos querer imponer su posición desde el punto de vista que sea, que no importe nada. La sociedad no es así con ellos", sostuvo.