Jorge Lanata defendió a Brancatelli: "Si labura y paga sus impuestos, que viaje a donde quiera"

Jorge Lanata sorprendió a sus oyentes cuando defendió a Diego Brancatelli tras el escrache que sufrió en sus vacaciones, cuando una mujer filmó al periodista de Intratables mientras compraba en un supermercado y lo cuestionaba por el lugar que escogió para descansar.

En medio de su programa en radio Mitre, Lanata sin filtro, el conductor oficialista comentó: "¿Cuál es el problema de que Brancatelli viaje a Miami? Si labura y paga sus impuestos, que viaje a dónde quiera. No podemos ser tan idiotas".

Ayer por la noche, el mismo Brancatelli salió a hablar en Intratables: "(La mujer) buscó una reacción y me siguió por todo el comercio y yo no reaccioné. Por adentro te saca una ira y te provoca bronca. Viralizó algo que no existió".

Además, luego de aclarar que estaba en un local donde casi todo sale un dólar, explicó: "Yo trabajo para viajar y es una de las pasiones de mi vida. Trabajo todo el año".

Si bien sus compañeros de ciclo repudiaron el escrache que sufrió Brancatelli y apoyaron su actitud pasiva, la periodista Débora Plager le dijo que lo que le ocurrió es un buen puntapié para reflexionar sobre cómo comunicarse y respetar la opinión del otro.