Jorge Dorio: "Me quitó trabajos haber conducido 6,7,8"

El periodista Jorge Dorio aseguró que haber estado al frente de 678 le "quitó trabajos" y resaltó que, no obstante, "lo volvería a hacer una y otra vez".

"No ha tenido que ver con voluntad mía sino que no me llamaron. Es un medio que me gusta mucho. Hace muchos años tuve la fortuna de hacer, en Canal 13, con Juan Alberto Badía, El monitor argentino. Allí pude guionar, conducir, inventar cosas. Todas las experiencias que siguieron después en mi carrera vinieron de arriba", señaló Dorio sobre la falta de ofertas para participar en TV, en una entrevista a Clarín.

El escritor señaló que cada año llama a productores que conoce y que va "sobreviviendo", al tiempo que remarcó que "sin dudas" particiapr de 678 le "quitó trabajos".

LEA MÁS Panelista de Animales Sueltos se sacó contra los defensores de Santoro

"Aunque esa experiencia realmente la disfruté mucho. Creo que hice un laburo bueno, estoy contento con lo que realicé durante ese período. Sé que a mucha gente le produjo molestia y desagrado mi participación y a partir de ahí no me dieron más bola", sostuvo.

Y enfatizó: "​6,7,8 lo volvería hacer una y otra vez. Es más honesto decir mi ideología y desde ahí opinar, que disfrazarse según lo que a uno le conviene. Durante los años que conduje el ciclo no hubo ninguna operación montada, ni de mentiras ni de dinero. Aparte es súper comprobable: no hice ninguna fortuna con esto. Austeramente sigo alquilando mi departamento".

Dorio reveló también que lo llamaron en varias oportunidades para participar de Intratables, pero en el último año y medio decidió "no ir porque falta un grado más realista de confrontación".

"Siento que en ese tipo de programas cualquier argumento queda vaciado de contenidos... Es cosa de guapos y no hay espacio para la reflexión. Sería bárbaro disponer de un espacio para discutir cabalmente", completó.