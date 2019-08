Jorge Asís destruyó a Macri: “El Gobierno está terminado”

El escritor Jorge Asís analizó la situación política del gobierno nacional y advirtió sobre la crisis política y económica que atraviesa el país.

“La situación es compleja. Yo no quería hablar porque no me gusta castigar al caído y mucho menos a quien atraviesa una situación de derrota”, aclaró el ex panelista de Animales Sueltos en una entrevista con Luis Novaresio.

En esa línea, le envió un mensaje a los diputados y senadores: “El Congreso no puede estar ausente en una crisis de semejante magnitud”. Y sentenció: “Acá hay un problema, acá hay una euforia que les hace indicar que la epopeya es posible pero el Gobierno está terminado, no es ninguna cosa tremendista, esta electoralmente perdido”.

En otra parte de la nota, Asís manifestó que pese a los ataques recurrentes en su contra y el proceso judicial que la tuvo cuatro años en el banquillo de acusados, Cristina Kirchner los "vacunó" a todos al ganar las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas Abiertas (PASO) por más de 15 puntos. "La dama señalada por chorra, acusada, desde el banquillo de los acusados, con cuatro años de agravios, los vacunó a todos con Alberto Fernández", afirmó Asís.