Joaquin Phoenix protagonizó un emotivo rescate a una vaca y a su cría de un matadero

Joaquin Phoenix salvó a una vaca y a su cría de un matadero, y la acción fue documentada por la organización de liberación animal Farm Sancturary. Las acciones del actor de Joker respaldan su comprometido discurso político en los premios Oscar. Todo el momento quedó grabado y fue rápidamente viralizado en redes sociales.

"Aunque nosotros tenemos que seguir luchando por la libertad de todas las criaturas que sufren estos sistemas opresivos, también tenemos que tomarnos un tiempo para reconocer y celebrar estas victorias pequeñas y a las personas que las consiguieron", apuntó el actor en un comunicado compartido por Farm Sanctuary, la organización que realizó el video. "Liberty e Indigo (nombre que le puso a los animales), nunca más van a sentir la crueldad del ser humano. Espero que a medida que Indigo vaya creciendo junto a su madre en el santuario, siempre recuerde que la amistad puede nacer de los lugares más insólitos. Sin importar nuestras diferencias, la bondad y la compasión deberían ser lo que guíen todo a nuestro alrededor", remarcó.

Phoenix está muy comprometido con diferentes causas y movimientos sociales, como el cambio climático y el veganismo. Su discurso en los Oscar disparó en contra de la industria láctea, ganándose varios detractores en el camino: "Estamos desconectados de la naturaleza. Muchos de nosotros somos culpables de tener una mirada egocéntrica sobre el mundo. Creemos que somos el centro del universo. Sentimos que tenemos el derecho a inseminar de manera artificial a una vaca y robar a su cría, incluso cuando su llanto de angustia es inconfundible.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38