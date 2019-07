Jairo, creador del "chinwenwechna", habló de la crisis económica: "El que no podía antes, tiene menos posibilidades de poder hoy"

Jairo, quien se hizo famoso por la frase "te la tomaste toda, chinwenwencha", analizó la dramática situación social que vive el país, en especial Rosario, donde vive. Él participa de un merendero que actualmente también da comida a quienes más lo necesitan y reconoció que aumentó el mundo de personas que asisten al lugar en busca de una asistencia.

"El que no podía antes, tiene menos posibilidades de poder hoy", dijo en diálogo con Patrulla Perdida, por El Destape Radio. Jairo analizó que "todo el país está pasando por lo mismo. En Rosario, en este barrio, se sabe que hay un comedor y cada vez se va sumando gente y eso requiere más ayuda".

Respecto al trabajo, ya que él es taxista, contó que "está muy complicada la mano" y analizó que desde el Gobierno de Cambiemos "le están errando como loco". Incluso, manifestó que fue "al comedor gente que es del otro partido a querer figurar". Al respecto, señaló: "Se disfrazan de radicales y vos sabés que están con el proyecto del Cambio que no sirvió para nada. Quieren figurar y sacar provecho de ésto, cosa que nosotros no queremos".

El comedor, que comenzó como merendero, fue una idea de un matrimonio de la cuadra del barrio donde Jairo vive y a la que se sumó. "Hablar de eso me parece una locura porque es genuino y uno no espera nada a cambio. Estamos ayudando y si hay alguien que quiera ayudar, no los podemos privar de eso", dijo a El Destape Radio.

Más relajado, habló sobre el origen de la frase que lo catapultó a la popularidad y contó que "fue un chiste en un grupo de Whatsapp y pasó de 16 personas a un país entero. Fue una cargada para un amigo del otro club (en relación a Newell's), pero se vio por todos lados".

Sobre el significado de la misma, explicó: "El chabón, desmereciendo el título que obtuvimos por la Copa Argentina, él lo quería llamar "Copa de Leche", entonces se la tomó toda porque nosotros les habíamos ganado" y agregó que "chinwenwencha es de familia. Una sobrina me lo decía de forma infantil, porque no le salía" la palabra.