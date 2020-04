Intratables: Débora Plager dijo una burrada para pegarle al gobierno y la desmintió un experto al aire

La panelista de América TV Débora Plager intentó cuestionar al gobierno de Alberto Fernández al decir que la Argentina hacía menos test de coronavirus que los demás países latinoamericanos, pero un especialista -al que la periodista había elogiado- la desmintió al aire.

"Acá se modificó el protocolo de testeos, pero aparentemente no contamos con los reactivos suficientes o la descentralización del Malbrán no funciona con la celeridad que necesitaríamos. Yo creo que, con el reporte que me llegó hoy, estamos testeando cien por día. Incluso nuestros vecinos están haciendo tres mil o cuatro mil por día", mintió Plager.

Al cruce salió el infectólogo Pedro Cahn, quien negó completamente que se hagan pocos test, debido que se desarrolló un sistema de laboratorios para poder hacer las pruebas.

"Escuchaba una cifra que dijeron que se testeaban cien por día, eso de ninguna manera es así", afirmó el experto que antes había sido elogiado por la propia Plager.

"Cien pudieron haber sido los que hizo el Malbrán, pero ahora tenemos una red de laboratorios oficiales que van a llegar a ser 35 laboratorios y a los que se van a sumar los privados también. Así que de ninguna manera pueden ser cien por día", sostuvo el infectólogo.