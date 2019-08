Insólito: Darío Lopérfido se subió a la fake news de los trolls macristas contra Alberto Fernández

El ex ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, publicó en su cuenta de Twitter dos consejos para Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, para que no lo maten. En un mensaje extraño publicado en redes sociales, el hombre que negó que haya habido 30 mil desaparecidos en la dictadura, le pidió que se mude y que no acepte comestibles ni bebidas de parte de terceros.

"¡Qué susto la mafia! Yo a Alberto F. le daría unos consejos: 1. Si va al Instituto Patria y le ofrecen algo de tomar, no acepte. 2. Váyase un tiempito de Pto. Madero (acuérdese de lo del fiscal y las dudas que expresó en su momento). ¡Lo vamos a cuidar!", publicó en su cuenta personal después de citar a Diosdado Cabello, que le pidió al candidato del Frente de Todos “que no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”.

¡Qué susto la mafia! Yo a Alberto F. le daría unos consejos: 1. Si va al Instituto Patria y le ofrecen algo de tomar, no acepte. 2. Váyase un tiempito de Pto. Madero (acuérdese de lo del fiscal y las dudas que expresó en su momento). ¡Lo vamos a cuidar! https://t.co/HeDH7TBpQc — Dario Loperfido (@LoperfidoDario) August 16, 2019

Rápidamente, los usuarios de la red social del pajarito salieron a responderle y lo dejaron en offside. Ante uno de los comentarios, el ex funcionario aseguró estar "feliz y tranquilo" y recordó: "No estoy en el gobierno ni en el Pro. Solo creo que los K son una mafia. Buen finde!".

Darío con todo respeto. Alguien que redactó un estado de sitio en una época donde más de medio país estaba pasando hambre, debe llamarse a silencio y opinar en lo privado. — Neli (@Nelida_1810) August 16, 2019

Que triste sería estar en tu lugar... — miguel angel (@caireydecopas) August 16, 2019

No hace falta gori, hay un 47% que está mas que dispuesto a cuidarlo, pero en serio. — Nahue Tamass☀️ Benedetti C-137 (@NahueTamasso) August 16, 2019