Insólita justificación del gerente de la TV Pública para no renunciar y pedir indemnización

El gerente de noticias de la TV Pública, Néstor Sclauzero, afirmó que no renunció a su cargo debido a que nadie en la nueva gestión vino a pedírselo. El ex titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, había afirmado que los funcionarios que entraran en su gestión tendrían contrato hasta el 10 de diciembre de 2019.

"A mí nadie me dijo que me iban a echar. No pedí, ni dejé de pedir. No me dijeron que me corra", sostuvo Sclauzero en diálogo con el diario La Nación. De acuerdo al matutino, Sclauzero abrió el paraguas ante un posible despido al decir que a los gerentes de las empresas del Estado les corresponde el cobro de indemnización si prescinden de sus funciones.

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, afirmó que daría un vuelco en relación a la gestión de Hernán Lombardi y sostuvo que los empleados que fueron golpeados van a ser abrazados.

"Tenemos el honor de que el presidente Alberto Fernández haya confiado en nosotros para que llevemos adelante la Radio y Televisión Argentina. Sé del maltrato al que han sido sometidos los compañeros y hoy venimos a abrazarlos y a decirles que queremos hacer una gestión con todos ustedes para fortalecer los medios públicos, para ponerlos en el lugar que se merecen y hacer una construcción ciudadana", sostuvo Lufrano.