Incómodo momento: vecina afectada por el corte de luz de La Plata destrozó al Gobierno en TN

Un notero de Todo Noticias pasó un incómodo momento al aire durante la cobertura del masivo corte de luz en la zona norte de La Plata, que afecta a más de 80 mil vecinos.

Al estar en la boca de lobo, se cruzaron con una ciudadana afectada que acompañaba a su hija a la parada de colectivo con su linterna de celular y mostró abiertamente su enojo por el la situación del país y los tarifazos que no garantizaron un bueno servicio eléctrico: "Dos días sin luz, sin agua. No hay agua corriente. No podemos tomar un vaso de agua y gracias a dios en mi casa no hay electrodependiente. Esto es una desgracia", enfatizó.

"Esto es una boca de lobos y la empresa que se vayan a la mismísima miércoles. Soy docente puteando delante de una cámara. Cómo me van a cobrar $1900 por mes, querido Gobierno, querido Macri. Esto es un papelón. Y me dicen que cobra eso para que no fuéramos Venezuela. Tuvieron el descaro de decir semejante estupidez", agregó.

Además, la vecina remarcó las problemáticas que afrontan los trabajadores de la educación: "Nos cortaron ya cinco veces en el mes. El esfuerzo que hacemos los laburantes de toda la vida. Soy docente, no nos pagan nada. Es mentira que nos pagan 40 mil pesos. Laburé toda mi vida. Nos tratan de tontos. Creen que porque somos docentes merecemos cobrar poca plata. Se creen que no sabemos nada".

"Pagamos 1900 pesos de luz y no tenemos un aire".

"No se puede vivir. No somos animales, somos personas. La gente duerme en la calle, los pibes no tienen comida. Que me disculpen todos. Me pueden decir que los kirchneristas se robaron todos, que vuelvan la verdad.

Perdónenme, que son de canal 13, no se cual es la linea de ustedes, pero el pueblo pasa hambre", cerró, antes de avanzar entre la oscuridad hacia la parada de colectivo.