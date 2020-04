Impuesto a los ricos: Jonatán Viale defendió a los empresarios y atacó a Cristina Kirchner

Frente a la discusión por el proyecto de ley que impulsará el oficialismo para cobrar un impuesto a los más ricos, el periodista ultramacrista Jonatán Viale realizó un editorial para defender a los empresarios más rico de Argentina y cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Bajo el título “Dónde está la reina”, el periodista realizó una comparación entre la ex presidenta y la reina de Inglaterra, Isabel II, e ironizó: “La reina no habla mucho, pero siempre está”. Con ese pie de entrada, Viale arremetió contra la senadora al advertir que el hecho de “que hable no significa que no esté entre nosotros”.

“Cristina en las últimas semanas modificó su costumbre, dejó de hablar, bajo el protagonismo raro en ella, no es ni bueno ni malo, es descriptivo”, lanzó y remarcó que “prefirió el silencio, lo que no significa que esté inactiva”. “Es importante entender que alguien no hable, no significa que esté borrada”, aseveró.

En ese sentido, sostuvo que la presidenta del Senado “está moviendo las fichas para garantizar la ley, que es cobrar un impuesto por única vez a los más ricos de Argentina” y detalló que “afectaría entre 12 mil y 15 mil familias, el 0,03 y 0,08% de los argentinos y alcanzaría a quienes tengan patrimonios por encima de 3 millones de dólares”.

Acto seguido, citó al conductor Roberto Navarro, que en uno de sus editoriales advirtió: “O los ricos la ponen en grande o los trabajadores van a salir solos a la calle”. “Pregunto, no pensará la familia Kirchner algo parecido a lo que dice uno de los comunicadores más importantes de ellos”, replicó.

“¿Es prudente la vuelta todavía silenciosa de Cristina? ¿Es inteligente confrontar con los que generan laburo en Argentina o producen riqueza? ¿Eso incentiva las nuevas inversiones? ¿Qué va a hacer un tipo que genera riqueza cuando ve que le van a sacar la guita? ¿Pone más, invierte más?”, cuestionó Viale, aunque aclaró con ironía: “Es una pregunta, no digo que esté bien o que esté mal”.

En ese sentido, el conductor encabezó un discurso que genera pánico en un contexto de pandemia y advirtió que “se corre el riesgo de pasar de una crisis sanitaria a una crisis económica”. A su vez, apuntó que “hay 600 mil empresas, miles de empresas, millones de puestos de trabajo están en grave riesgo, la pobreza que está en 35% va a saltar a nivel inimaginables”.

“¿Salvamos la vida o salvamos la economía? Salvemos las dos. Es falaz discutir entre 100 mil muertos o 10% de nuevos pobres. Si hay 10% de pobres más, va haber muchísimos muertos por hambre”, sentenció.