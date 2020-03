Hotel de Vandenbroele: Patricia Bullrich volvió a defender al testigo del caso Ciccone y Majul intentó salvarla

Patricia Bullrich continúa yendo a los medios de comunicación para defender a Alejandro Paul Vandenbroele, arrepentido clave para la persecución judicial de Amado Boudou por el caso Cui

Recientemente, El Destape accedió a documentos secretos que demuestran la maniobra que realizó el macrismo a través del Ministerio de Justicia para direccionar causas con la ayuda de arrepentidos. Uno de ellos muestra que el testigo arrepentido Alejandro Vandenbroele cobró fondos millonarios para instalar un hotel en Mendoza a cambio de declarar contra Amado Boudou en la causa Ciccone.

"Es absolutamente falso", aseguró Bullrich en diálogo con Luis Majul y defendió el accionar del Programa de Protección de Testigos: "Es un dinero que el estado invierte para llegar a la verdad".

La ex ministra de Seguridad afirmó que "tanto amenazaron a Vanderbroele que se fue del sistema" y volvió a acusar al Gobierno de Alberto Fernández de "amedrentar y apretar a los testigos". Mientras tanto, Majul asentía con la cabeza y no le repreguntó por la mentira de la ex funcionaria.

El Presidente de la Nación, en varias ocasiones, mostró su disconformidad y consideró que este sistema para "arrepentidos y testigos privilegiados" es "muy perverso" y "encubre sistemas de explotación de la miseria humana". Además, recientemente derogó un decreto del gobierno de Mauricio Macri que tenía como fin ocultar las irregularidades cometidas en el Programa de Protección de Testigos y crear la Agencia de Protección de Testigos e Imputados, para que el sistema quedara a cargo de los mismos funcionarios que lo tuvieron a cargo con todas estas irregularidades a cuestas.