Horacio Verbitsky apuntó contra la serie de Netflix sobre Nisman: "Forma parte de una ofensiva contra Alberto"

El periodista Horacio Verbitsky dio su opinión sobre la serie de Netflix, Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía, y realizó un agudo análisis: "Aparece justo cuando se está discutiendo la renegociación de la deuda externa y están los fondos buitres esperando".

En El Destape Radio (FM 107.3), Verbitsky arrancó su reflexión con una advertencia sobre el momento en que la obra dirigida por el inglés Justin Webster sale a la luz: "La serie está bien hecha pero se estrena a tres semanas de la asunción de Alberto Fernández y forma parte de una ofensiva contra Alberto".

"Por supuesto que no se agota en la pantalla de Netflix: es el disparador. Después están los medios locales, está Clarín, La Nación, Infobae, que son los tres medios que están buscando embocarlo a Alberto Fernández", agregó el Perro en la radio, desnudando cómo se articula la plataforma internacional con los intereses de los grupos mediáticos hegemónicos.

El titular del CELS explicó que "la muerte de Alberto Nisman y la vida de él fue un ariete contra Cristina Kirchner en su segundo mandato.Y ella acaba de ser electa vicepresidenta". En ese marco, el ex periodista de Página12 consideró que "ahora se trata de resucitar a Nisman para tirárselo no solo a Alberto sino también a ella", en referencia a la ex senadora.

Ya sobre el final, señaló una cuestión clave que rodea al estreno que convulsionó el escenario político a comienzos de 2020. "Llega esta serie en un momento donde se está discutiendo la renegociación de la deuda externa y están los fondos buitre esperando esa renegociación para ver si pueden comprar por 20 centavos de dólar títulos que luego por medio de un juicio en Nueva York van a cobrar a su valor nominal, que es lo que ya hicieron en 2016 con Mauricio Macri en el gobierno".