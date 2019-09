Hernán Lacunza espera el desembolso del FMI "en el transcurso del año"

Confiado y en territorio amigo, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, expresó que espera que el desembolso de los $ 5.400 millones del Fondo Monetario Internacional, el último del acuerdo que aún no fue concretado, llegue "en el transcurso de este año", y reiteró que el Gobierno mantiene "un diálogo permanente" con el organismo.

"Hay una relación fluida con la Argentina, un diálogo permanente. Es cierto que no hay un desembolso. Pero que no haya hoy no quiere decir que no lo haya en el futuro. Una vez disipada la incertidumbre electoral, va a permitir vislumbrar las perspectivas de un programa económico en la Argentina. Creo que el desembolso va a estar dentro de este año y la continuidad del programa con el FMI", aseguró.

Durante su ponencia en el Seminario de Finanzas que organiza Clarín en el Malba, el funcionario admitió además que la incertidumbre electoral "precipita los tiempos" entre los tenedores de deuda, pero aseguró que durante su viaje a Estados Unidos la semana pasada, vio "buena predisposición y buena acogida".

También, resaltó el "enfoque común" que existe con la propuesta respecto de la deuda que viene mostrando el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en que debe afrontarse con una "propuesta amigable, no hostil, que haga hincapié en los plazos".