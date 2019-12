HBO estrena tráiler de The Outsider, de Stephen King

Con el lanzamiento de Doctor Sleep y las series Castle Rock y Mr Mercedes, actualmente en emisión, el prolífico escritor Stephen King no tiene fecha de caducidad en el mercado audiovisual -tanto cinematográfico como televisivo- y con la nueva apuesta de HBO el fenómeno seguirá intacto durante todo el 2020. La apuesta para el próximo año vendrá con The Outsider, la nueva apuesta de HBO a uno de los últimos éxitos del maestro del terror.

El best seller de King, del mismo nombre que la serie, arranca con una investigación sobre el asesinato de un niño. Cuando una fuerza sobrenatural invade la atmósfera del caso, un policía experimentado y un investigador de métodos poco ortodoxos deberán cuestionarse todo lo que creían conocer. The Outsider está planteada como un thriller con elementos de horror clásicos en Stephen King, y la cadena HBO aspira a convertirla en la serie del año.

El trío protagonista está compuesto por Jason Bateman, Ben Mendelsohn y Cynthia Erivo, y The Outsider comenzará a emitirse el domingo 12 de enero por HBO. Detrás de los libretos se encuentra el escritor Dennis Lehane, responsable de películas elogiadas como Mystic River (2003) y Shutter Island (2010), por lo que podemos esperar buenas dosis de suspenso y tensión.

Stephen King se mostró muy orgulloso con el show, calificándolo como "una de las mejores adaptaciones de mi trabajo. Espero que lo vean". Motivos más que suficientes para, al menos, prestarle atención.

THE OUTSIDER is one of the best adaptations of my work. Hope you'll watch it. https://t.co/CcCtdNVn7A