HBO estrena la serie Batwoman y explora el universo de la primera superheroína lesbiana

Ciudad Gótica está en peligro y Batman lleva tres años desaparecido. Los villanos acechan en los callejones y no hay nadie que los enfrente. Hasta la llegada de Kate Kane, o Batwoman, una superheroína empoderada y con deseos de impartir justicia. DC verá, por primera vez, una serie de este histórico personaje que es un icono en la comunidad LGBTIQ por ser abiertamente lesbiana. La serie estrena este viernes 17 a las 22 horas, por HBO y HBO GO.

El show explorará no solo el universo de villanos que se presentarán como amenazas, sino los costados más interiores de Kate: sus demonios interiores y las luchas contra el patriarcado serán una temática que se explotará a lo largo de los capítulos. Los seguidores de los cómics sabrán que DC presenta a Batwoman como una mujer lesbiana, sin preámbulos ni doble vida amorosa. Esta apuesta hacía la apertura en las series de superhéroes fue celebrada de forma unánime en el ambiente artístico.

“El murciélago está fuera de la bolsa y yo estoy increíblemente emocionada y honrada. También estoy emocionalmente inestable, porque esto es un sueño de la infancia. Es algo que habría muerto por haber visto en televisión cuando yo era una joven miembro de la comunidad LGBT, que nunca se sintió representada en televisión y que se sentía sola y diferente. Gracias a todos. Gracias a Dios”, decía Ruby Rose, allá en 2018, en una publicación de su Instagram, pocos días después de ser confirmada como la actriz protagonista. Antes de Rose, Batwoman tuvo una sola (y penosa) encarnación, en la piel de Alicia Silverstone (Clueless) en Batman y Robin (1997).

La actriz Ruby Rose saltó a la popularidad tras participar en la serie de Netflix Orange is the New Black, elogiado drama carcelario que tuvo 7 temporadas y se consolidó como uno de los productos más vistos de la plataforma. Allí era Carlín -un personaje que transita la tercera y cuarta temporada- una reclusa que mantiene un amorío con Piper Chapman, la protagonista.

Compuesta por 22 episodios de 45 minutos, la serie Batwoman protagonizada forma parte del universo narrativo televisivo de DC; el “Arrowverse” en el que distintas series ponen en contacto a personajes como Flecha Verde, Flash y Supergirl, entre otros.