Habló Rodrigo, el novio de Juan Carlos Acosta, y reveló detalles de sus últimos momentos

La estremecedora muerte del ex bailarín de Showmatch Juan Carlos Acosta conmovió a la farándula argentina, los programas de chimentos no dudaron en tomar partido en la cobertura y, luego de las acusaciones en su contra, Rodrigo Donatto -novio del fallecido- salió a defenderse en Los ángeles de la mañana, el ciclo de Ángel de Brito. Las dudas y sospechas por la toxicidad de la relación apuntaron a Donatto como posible involucrado en la causa. Si bien se seguirá investigando el fallecimiento, hoy se determinó que Acosta murió por una tromboembolia pulmonar.

Varios familiares del bailarín habían mencionado que el viudo era un compañero violento. Al respecto, Donatto comentó información clave sobre los últimos momentos de Acosta: "Lo vi jueves, viernes y sábado y ese fue el último día. Se fue de acá al cumpleaños de sus amigos y antes estuvo conmigo y mi familia, en la pileta, riéndonos, la pasamos muy bien". Luego agregó, muy conmovido: "No hablamos hasta el otro día que se despertó que se iba la asado, me mandó una foto de él yendo, yo le hacía chistes. Después de eso no hablamos a la noche tampoco y me levanto a las 7 de la mañana, quise hablarle, me responde y me pone que se sentía mal, que tenía un dolor muy fuerte".

"No es la primera vez que le pasaba esto, hubo otras y él estaba llorando. Me quedé al teléfono con él hablando y le dije que respiremos juntos para que él se calme, porque muchas veces le pasaba por nervios. Le traté de transmitir calma, respiramos los dos juntos, al mismo tiempo y después de eso le dije que le iba a llamar a la prima y el amigo, aunque no quería, lo hice igual", continuó la pareja del fallecido, en diálogo con De Brito y su equipo de panelistas de espectáculos.

El relato de Rodrigo se contrapone con las oscuras versiones que arrojaron los amigos de la víctima en el mismo magazine, quienes denunciaron gritos y maltratos. Gastón, el mejor amigo del artista se mostró firme y preciso: "Juan a diario estaba triste, no sabía como manejar la situación y todos los días te decía que tenía miedo. Yo dejé el teléfono con sonido desde que me lo decía, le tenía miedo a esta relación y le hice el juego de llaves porque no quería ir a su casa solo. El sabía que podía entrar y no me tenía que decir nada".

Por último, finalizó contundente: "Lo de la denuncia por gritos y maltrato a la policía es completamente cierto , de hecho Juan me llamó a mi y me dijo 'está a los gritos, los vecinos llamaron a la policía y yo le pedí que se quedara ahí que lo iba a buscar, pero me pidió de venir a mi casa porque no se quería quedar en su casa".