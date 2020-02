Habló Fabián Tablado tras su liberación: "No soy lo que hice en el pasado”

Este mediodía, Fabián Tablado fue liberado de la cárcel después de 24 años tras las rejas. El hombre de 44 años fue condenado por asesinar en 1996 a su pareja Carolina Aló con 113 puñaladas realizadas con cuatro armas blancas: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.

El femicida salió del penal caminando y aseguró que aún no sabe por qué asesinó a su ex pareja. "No hay un día en que no piense en pedirles perdón", admitió Tablado y agregó: “Estoy arrepentido. Salgo con una mente diferente y distinta. Soy otra persona, no soy lo que hice en el pasado”.

"Arruiné la vida de Carolina y de su familia"

Además, dijo que siente culpa y remordimiento y que es consciente de que, si hoy fuera sometido a juicio con las leyes vigentes, le hubieran dado prisión perpetua por la existencia de la figura del femicidio: "Soy consciente de esto, pero yo fuí juzgado con las leyes de 1996".

"El caso de los femicidas es muy discriminado en la cárcel", comentó Tablado sobre su experiencia en el penal.

A partir de hoy, el asesino de Carolina permanecerá en libertad, pero no podrá ver a sus hijas de 11 años por orden de la Justicia. "Las amo. Son mi vida, quiero re vincularme con ellas", afirmó y dijo que, en este momento, querría abrazarlas. Las niñas son fruto del noviazgo de Tablado con una mujer que en 2013 lo denunció por amenazas y le sumó dos años y medio a su condena. Según él, "hoy tienen una buena relación".

El ex presidiario dijo que le cuesta mucho pensar en su futuro pero que planea seguir estudiando derecho, la carrera que comenzó puertas adentro de la cárcel.

Después de dialogar con los medios, la tía de Tablado pasó a buscarlo en su auto y dijo que todo fue un accidente: "Es un buen sobrino".