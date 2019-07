Guido Süller, sobre Juan Darthés y Thelma Fardin: “No te pueden violar en un hotel”

El mediático Guido Süller volvió a ser noticia por sus picantes declaraciones. Esta vez, el hermano de Silvia Süller opinó sobre la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin a Juan Darthés y despotricó contra el movimiento feminista.

En el programa Incorrectas de Moria Casán, Süller salió el defensa del actor y de Fabián Gianola sobre las denuncias por abuso sexual en su contra. “Lo voy a decir y me van a odiar todos ustedes, pero a mí me parecen que le están dando demasiado duro a Fabián”, disparó el ex comisario de abordo.

Ante la repregunta de la conductora sobre el caso Darthés, Süller fue contundente con su respuesta: “No es un violador, chicos. Esa chica no tiene ni una sola prueba de nada. Se sentó e hizo una filmación, lloró y ya todos le creímos, se armó un colectivo, una cosa gigante basada en eso”.

El mediático fue cuestionado por las panelistas del programa de América, que opinaron que hay que creer en la denuncia realizada por Fardin, pero Süller no se ubicó y arremetió: “Chicos, en un hotel no te pueden violar. Un solo grito que pegás y en todas las habitaciones enseguida, menos con una chica actriz y que no es una tímida. Al otro día volvió en el avión jugando como si nada hubiera pasado”.

Aflojen con el feminismo que se van a quedar solas”, sentenció el mediático.