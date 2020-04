Graciana Peñafort reveló la impactante frase de Amado Boudou al enterarse que dejaba la cárcel de Ezeiza

La abogada Graciana Peñafort contó que cuando le comunicó al ex vicepresidente Amado Boudou que iba cumplir prisión domicialiaria con su familia en su casa, el ex funcionario le respondió que no se iba hasta que sacara al resto de los presos políticos.

"Cuando lo llamé para decirle que iba a ir a la domiciliaria, me dijo que no se iba a su casa hasta que salieran todos. Entonces le tuve que decír ´Amado, no puedo sacarlos a todos, porque no soy la abogada de todos. No ayudas a la causa quedándote acá con ellos´", contó Graciana Peñafort.

En una entrevista en El Destape Radio, la abogada se rió al recordar que insultó al ex vicepresidente por su postura luego de que había trabajado meses por su defensa y para conseguir que lo trasladen a la prisión domiciliaria.

En la nota, el periodista Ari Lijalad recordó que cuando le hicieron esta mañana la primera entrevista al salir de la cárcel, Boudou al iniciar la entrevista y al finalizarla pidió no olvidar a los presos políticos.

Peñafort advirtió que los presos corren peligro en las cárceles por el coronavirus debido a que están hacinadas y con pocas medidas de higiene. "Yo entiendo que haya personas que tienen condena firme confirmada por la Corte, también lo que cumplen con delitos graves y haya posibilidad de fuga, ahora en todos los demás casos mantener a quienes están en prisión preventiva me parece un escándalo humanitario", afirmó.