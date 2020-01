Graciana Peñafort criticó la denuncia contra Luis Brandoni: "¿Por qué hacer macrismo?"

Graciana Peñafort sorprendió a todos al defender a Luis Brandoni tras la denuncia penal que recibió en su contra por llamar "asesina" a Cristina Kirchner en el marco de la marcha por el recuerdo del fiscal Alberto Nisman. Según la letrada, "criminalizar los dichos de alguien" es "hacer macrismo" y pidió no violar "las garantías que defendimos todos estos años".

Todos surgió cuando el lunes se inició un proceso judicial en el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, en el que se apunta al actor macrista por sus dichos contra la vicepresidenta.

"Pero que estupidez mayúscula y propia del macrismo que es hacerle una denuncia penal. Primero porque la única titular de esa acción es la propia CFK y no es ella quien formula la denuncia. ¿Qué sigue muchaches? ¿Denunciar a quienes puteen en tuiter? ¿por qué hacer macrismo?", preguntó la abogada, en su cuenta de Twitter.

Y continuó con sus interrogantes para defenestrar la idea de denunciar al actor: "¿Justo nosotros, que somos el espacio que derogamos injurias y calumnias, vamos a hacer eso? Horrible. Creo que es horrible. Y ¿justo a estos jueces les vamos a pedir que tutelen la libertad de expresión? ¿En serio quieren criminalizar los dichos de alguien?".

También trajo a debate el lawfare y el rol de los medios en los años de macrismo: "Lo hemos visto suceder y lo hemos padecido. Y dejenme decirles, que como abogada de ex funcionarios lo he padecido en carne propia. Los tribunales en donde no hay derecho a defensa ni garantía alguna. Los medios que mienten sobre lo que pasa en las causas judiciales".

"Entiendo la necesidad de hacer publico el espanto que vivimos, pero no es por ahí. No es violando las garantías que defendimos todos estos años. Y que muchos vamos a seguir defendiendo. No es así", pidió Peñafort, y afirmó que trabajará "para que los que ejecutaron maniobras ilegales sean investigados conforme las leyes de mi país y sancionados, si correspondiese, después de un proceso con todas las garantías".

Para concluir, la abogada sostuvo que "del Lawfare se sale con mas garantías, con mas y mejor justicia y con un poder judicial mas sano . No puedo concebir otra solución. Y para difundir lo que paso, tenemos que hablar , escribir y seguir peleando por la plena vigencia de las garantías. No juzgando sin ellas".

