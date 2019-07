Elecciones 2019: Gómez Centurión salió a celebrar la represión de los gauchos contra los veganos

El precandidato a presidente Juan José Gómez Centurión salió a celebrar la represión de los gauchos contra los veganos.

"Felicito a los gauchos", salió a tuitear el ex funcionario de Mauricio Macri. Centurión es ex encargado de la Aduana y ex director del Banco Nación.

Felicito a los gauchos que echaron a rebencazos a los veganos que violentamente intentaban impedir el normal desempeño de la Expocisión Rural. De la misma forma pero con agua y gas echaremos a los violentos que corten la calle durante nuestro gobierno. ¡Viva la carne argentina! pic.twitter.com/6beiYYYKb9 — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) July 29, 2019

Los congratuló porque, según él, "echaron a rebencazos a los veganos que violentamente intentaban impedir el normal desempeño de la Exposición Rural", tuiteó el ex funcionario de Cambiemos.

Así salió defendiendo la agresión contra las personas que trataron de intervenir pacíficamente durante aquella exposición agropecuaria de La Rural.

Y siguió: "De la misma forma pero con agua y gas echaremos a los violentos que corten la calle durante nuestro gobierno. ¡Viva la carne argentina!"