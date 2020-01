Ginés González García cruzó al ex secretario de Salud de Macri por las vacunas en la Aduana: "Que se quede callado"

El ministro de Salud Ginés González García habló sobre el desbloqueo de las 12 millones de vacunas que quedaron en la Aduana por culpa de la gestión de Mauricio Macri y que esta semana fueron liberados.

"Ahora como se excedieron todos los plazos, y están en cámara refrigerada, ahora hay que pagar 100 millones de pesos del Estado, un nuevo perjuicio por haberse pasado del plazo para sacarlas de aduana", explicó el ministro Ginés González García y agregó: “¿Qué querés que te diga? La habrán sacado por insensibilidad social o estupidez. Porque es demasiado".

En aquel momento, Mauro Viale le consultó por su amigo, el ex ministro Adolfo Rubenstein, a lo que el ministro contestó: “Yo hablé un segundo, pero esto para mi es inexplicable. Ayer salió a decir no se qué, yo diría que se quede callado. Esto no tiene explicación”.

“No se si no pagaron para que el déficit primario fuera menos o qué”

“Desde junio en adelante, hubo tanto tiempo. Porque él el último mes no estuvo pero antes de eso estuvo siempre él y no se quejaba, no decía nada. ¡Además no seamos giles, pagamos todo lo más caro y no sacamos lo más barato!”, agregó.