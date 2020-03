Ginés González cruzó a Mauricio Macri por su repudiable frase del coronavirus y el populismo

El ministro de Salud, Ginés González García cruzó a Mauricio Macri después del comentario al comparar al coronavirus con "el populismo". El funcionario del Gobierno le respondió con altura al presidente y, además, disparó contra Adolfo Rubinstein del que dijo "fue un mal ministro".

Las palabras de Ginés González se escucharon en una entrevista que el funcionario le otorgó a Marcelo Bonelli en A Dos Voces. Con elegancia, Ginés dictaminó: "No sé que decir. ¿Qué es peor que el populismo? El elitismo". Luego, ante la consulta del periodista sobre si fue desafortunado añadió: "Ser presidente no es fácil, pero ser ex presidente es todavía más difícil. En ese sentido, a veces.. bueh. No digo más nada".

Luego la charla siguió y Bonelli insistió por preguntarle sobre Rubinstein, quien había dicho que se habían hecho mal las cosas y que iba a haber problema con el coronavirus. En ese momento, el funcionario respondió: "Yo no hablo del pasado, pero la verdad es que ahora se ve mucho de lo que fue esa gestión. Yo estoy tratando de normalizar y,creo que lo normalice, las vacunas". Luego, cerró de manera contundente: "Fue un mal ministro"