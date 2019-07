Germán Garavano justificó la rebeldía de Carlos Stornelli

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, justificó la rebeldía del fiscal Carlos Stornelli, en la causa por presunta extorsión y espionaje ilegal en la que está involucrado también el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Garavano, que se encuentra en la capital salteña junto a su par de la cartera de Transporte, Guillermo Dietrich, fue consultado respecto a si la ausencia a las indagatorias por parte del fiscal podrían sentar precedente de desobediencia judicial.

En ese sentido, aseguró que no y lo comparó con el exfiscal Gonella, que fue declarado en rebeldía en 2014 por Claudio Bonadío por haber sido citado a declarar como acusado en un caso por una presunta violación de secretos y, según entendió el juez, sus cinco inasistencias fueron un "acto claro y evidente de desprecio a la Justicia por parte del imputado".

"Lamentablemente ya ha habido otro fiscal, Carlos Gonella durante el gobierno anterior que también no se presentó a declarar", afirmó.

Además, confirmó que se trata de "cosas que cada uno de estos actores tiene que resolver con el juez en el marco del expediente judicial".

En el mismo sentido, afirmó que desde el Gobierno siempre colaboraron con la Justicia y se refirió a su caso con el exjuez federal de La Plata, Carlos Rozanski, quien se presentó como querellante ante el juzgado de Alejo Ramos Padilla y denunció a Garavano por extorsión, junto al consejero de la Magistratura Luis María Cabral en el marco de la causa por una red de espionaje ilegal.

En su relato, Rozanski explicó cómo a mediados de 2016, el ministro y el exjuez lo extorsionaron con un jury de enjuiciamiento para forzar su renuncia.

"Yo me presenté en la ciudad de Dolores a hacer una denuncia contra el exjuez Rozanski. El Gobierno siempre se ha presentado, ha colaborado con la Justicia y estos temas tienen que ser resueltos se en el marco de cada expediente judicial", argumentó.

Sobre los audios probatorios que presentó Rozanski, explicó: "Lo he denunciado porque esos son elementos falsos. Por eso se hizo una denuncia penal y no sólo lo he denunciado yo, sino que el fiscal al que yo puse en conocimiento estos hechos, pidió que se lo denuncie por estos audios grabados de un modo ilegal".