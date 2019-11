Gerardo Romano explicó por qué no trabajaría con Luis Brandoni

El actor Gerardo Romano realizó una entrevista en la Escuela de Comunicación de la Editorial Perfil en la que explicó por qué no trabajaría de vuelta con su colega Luis Brandoni.

“No fue una buena experiencia trabajar con él, y esto fue, hace 45 años, cuando él no era macrista porque no existía el macrismo, él no era radical porque todavía no había aparecido Alfonsín, cuando era simplemente de izquierda”, explicó al referirse a su momento compartido en el teatro.

“Trabajaría con cualquier persona con la cual tengo una mirada diferente ideológica. Pero lo que pasó con Brandoni era problema de egos”, aclaró sin embargo Romano. Días atrás, el abogado y actor expresó su disgusto al compartir el programa de Involucrados con Esmeralda Mitre: “Yo no quiero compartir el programa con una negacionista. Así que, si hay un problema, me retiro yo”.