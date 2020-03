En tiempos donde las autoridades piden calma y responsabilidad a la hora de informar, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lanzó una premonición sobre los casos de coronavirus en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Además, le pidió a los medios locales que "no lo repitan en otros medios nacionales".

Irresponsable: Gerardo Morales dijo que cerrará la frontera de Jujuy y aseguró que el coronavirus "va a explotar en CABA y conurbano", pero le pidió a los medios locales que no lo difundan en los medios nacionales. pic.twitter.com/IsZHC1MVNw — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) March 22, 2020

"Si no cerramos Jujuy vamos a tener el mismo pico de Italia. Pido que no lo repitan en otros medios nacionales, estamos hablando acá, en Jujuy, pero va a explotar la Capital y el conurbano. Va a ser tremendo, va a ser tremendo", lanzó Morales.

Estas duras declaraciones de Morales se dieron en una charla que mantuvo con periodistas de la provincia y en tiempos de alta conectividad, pretendía que no salgan por fuera de su provincia.

El gobernador jujeño aseguró que si no cierra y aísla totalmente su provincia "explotaran" los casos positivos de coronavirus y podría tener los mismos números porcentuales de Italia, CABA y la Provincia de Buenos Aires, teniendo "una curva geométrica para arriba".

"Que me perdonen los padres que tienen sus hijos afuera, pero a Jujuy no entra nadie más", lanzó el mandatario provincial y agregó que "el tema es que no podemos traer gente del extranjero a zonas donde va a reventar la situación, porque los estaríamos trayendo acá a que contagien a la familia y nos contagien a todos, entonces la cortamos".

De manera enfática, Morales dijo que "desde la semana pasada que venimos con esto. Y llaman, y llaman, y llaman y tengo 700 pedidos a la Dirección de Transportes para que vengan. No van a venir, vayan viendo donde los tienen, no pueden entrar. Si no cerramos Jujuy vamos a tener la misma curva de Italia".

Además, el gobernador jujeño se mostró favorable a que el presidente Alberto Fernández declare el estado de sitio y que se endurezcan las medidas de confinamiento de la población con la finalidad de ponerle fin a la circulación del Covid-19.

Por último, Morales cargó duramente con los que vienen del exterior al decir que "obviamente si se fueron al exterior deben tener plata para pagar la habitación de un hotel y hacer la cuarentena".