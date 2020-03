Gabriela Monzón, el primer caso autóctono de coronavirus: "Hay circulación viral"

Gabriela Monzón es jefa de Consultorios Externos en el Hospital Perrando, el principal sitio especializado de Resistencia que trata los casos de coronavirus que se registraron en la provincia. Luego de dar positivo en el test de COVID-19, la médica salió a alertar que se trata del "primer caso autóctono en Argentina".

"El peor enemigo es el que no se conoce. Efectivamente, a partir de conocer que hay circulación del virus, el virus está en la sociedad, hay que ser prudente. Hay que cuidar a las personas vulnerables, a los ancianos, a los grupos de riesgo. Tenemos que tomar más consciencia de esto", pidió la profesional de la salud, en diálogo con TN.

Su condición es todo un misterio para las autoridades que, salvo por la ministra de Salud de Chaco, Paola Benitez, todavía nadie confirma el hilo de contagio que tuvo la doctora. "No se bien cuando fue que me infecté. Trabajo en el área de salud y tengo una actividad social bastante importante y no sabría decir donde ni con quien me habré contagiado", sostuvo.

De esta manera, agregó "Para mi es un caso autóctono. No viajé a ningún lado que esté dentro de los países de riesgo, ni en el período, ni estuve en contacto con los casos que dieron positivo en el Chaco".

Monzón admitió que el brote fue sorpresivo y que todavía entablaban una lucha con el dengue: "No estábamos preparados. Con el calor no esperábamos tener esta epidemia y nos tomó por sorpresa".

"El día 9 de marzo fue el último que atendí en el hospital y me llamó la atención la persona de tres personas febriles con síntomas respiratorios, que no habían viajado ni entraban dentro de los casos sospechosos, y eso fue lo que más me alarmó porque tenía los mismos síntomas", relató la Jefa de Consultorios Externos.

Por otra parte, aclaró que en estos momentos se encuentra "bien" y que la tos es "el último síntoma" que le queda.