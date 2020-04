Fuertes denuncias contra la presentadora Ellen DeGeneres por sus maltratos

Ellen DeGeneres es una de las personalidades más populares e influyentes de la televisión de Estados Unidos. Su estilo carismático y sus entrevistas a las estrellas de Hollywood son un clásico que recorre el mundo. Pero detrás de tanta bondad, las redes sociales destrozan a la presentadora de The Ellen DeGeneres Show por sus constantes maltratos.

El hilo de críticas en Twitter se inició con un posteo del comediante Kevin T. Porter, pidiéndole a los usuarios virtuales "las más alocadas historias" de maltrato de la conductora (a quien tildó como "una de las personas más malas del mundo") A cambio, donaría 2 dólares por cada relato al Banco de Comida de Los Ángeles. Nadie hubiese esperado la inmediata reacción de algunos tuiteros.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020

El redactor televisivo Benjamin Siemon fue uno de los primeros en unirse a las críticas, reuniendo testimonios de personas que trabajan o trabajaron con ella en su magazine. "Tiene una 'nariz sensible' por lo que todos deben comer chicle de un bowl de su oficina antes de hablar con ella, y si cree que hueles mal, tienes que ir a casa y ducharte", escribió.

A) She has a "sensitive nose" so everyone must chew gum from a bowl outside her office before talking to her and if she thinks you smell that day you have to go home and shower. — Benjamin Siemon (@BenjaminJS) March 20, 2020

Otros tuits revelan el mal temperamento de DeGeneres con sus colegas: . "Le dijeron, 'cada día elige a alguien diferente para odiar. No es tu culpa, solo aguantalo por el día y al siguiente elegirá a otra persona'". La actriz y standupera Chris Farah también se unió a los comentarios, aportando un hecho de cuando trabajaba en un restaurante vegano de California. "Trabajaba en Real Food Daily, le servía el brunch a ella y a Porcha (Williams). Le mandó una nota al dueño quejándose de mi esmalte de uñas saltado (no por su plato sino por cómo quedaba en mi mano). Había trabajado hasta el cierre la noche anterior y esto era la mañana siguiente, casi me despiden", escribió, recordando el episodio.

I worked @RealFoodDaily, served her & Porsha at brunch. She wrote a letter to the owner & complained about my chipped nail polish (not that it was on her plate but just that it was on my hand). I had worked till closing the night before & this was next morn, almost got me fired. — Chris Farah (@ChrisLFarah) March 20, 2020

Al final de una catarata de denuncias tuiteras, Porter - quien lanzó la iniciativa- compartió los resultados de la recaudación final en su cuenta de Twitter. "Ahora es difícil saber qué historias son reales o no, así que lo resumí en 300, y doné US$600", manifestó el comediante.